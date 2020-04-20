Sultangazi'de marketin önündeki bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

SULTANGAZİ'de bir markette meydana gelen kavgada iki kardeş bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polisin olayla ilgili kamera kayıtlarını incelediği sırada yabancı uyruklu çok sayıda kişi sosyal mesafe kurallına uymayarak, dışarıdan görüntüleri film izler gibi izlemeye çalıştı.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde geçen cuma Suriye uyruklu iki kardeşin işlettiği markette henüz belirlenmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Bakkala gelen Suriye uyruklu iki kişi, bakkal sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. İki kişi bakkaldan çıkarak olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra olay yerine geri gelen ikili market sahipleriyle yeniden tartışmaya başladı. Tartışma caddeye taştı. Kavga eden şüphelilerden biri yanında getirdiği bıçakla, market sahibi kardeşlerden birini yaralandı. Saldırgan ise beraber geldiği kişiyi olay yerinde bırakarak koşarak olay yerinden ayrıldı. Yaklaşık iki dakika sonra elindeki bıçakla olay yerine geri gelen saldırgan bu sefer diğer kardeşi belinden bıçaklayarak, olay yerinden koşarak kayıplara karıştı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İki kardeş, çevredekilerin yardımıyla olay yerinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine şerit çekerek inceleme başlatan polis, kaçan saldırganların kimliğini kısa sürede tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FİLM İZLER GİBİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Polisin olayla ilgili güvenlik kameralarını incelediği sırada çoğu yabancı uyruklu, marketin önünde görüntüleri film izler gibi izlemeye çalıştı. Sosyal mesafe kurallarına uymayarak görüntüleri izlemeye çalışan şahıslar, kameraya yansıdı.

"GELEN KİŞİNİN ELİNDE BIÇAK VARDI"

Olayın görgü tanıklarından Mikail Döğer , "İki tane arkadaş geldi buraya. Suriyelilerle kavga ettiler. Önce tartıştılar sonra bir birine girdiler. Çevredekiler kavgayı ayırdı. İki şahıs buradan ayrıldı. Yarım saat sonra tekrar geri geldiler. Gelen kişilerden birinde bıçak vardı. Önce birini bıçakladı, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Aradan iki dakika sonra bir daha geldi. Bu sefer bakkal sahibini bıçakladı" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kavganın dışarıya taştığı an çevrede bulunan vatandaşların kavgayı meraklı gözlerle izlediği görülüyor. Elindeki bıçakla market sahibi iki kardeşe saldıran şahsı, o esnada olay yerinde bulunanlar araya girerek ayırmaya çalışıyor. Tekme ve tokatla birbirine saldıran taraflar, çevredekilerin tüm müdahalelerine rağmen sakinleşmediği, iki kardeşin bıçaklı şahsı tartakladığı ve şahsın yere düştüğü görülüyor. Ayağa kalkan şahıs, kardeşlerden birine rastgele bıçak sallıyor. Daha sonra bıçaklı saldırganın kaçtığı, yaklaşık iki dakika sonra yeniden elindeki bıçakla olay yerine gittiği kameralara yansıyor. Kısa bir süre elindeki bıçakla yeniden kaçtığı ve iki kişinin de kovaladığı görülüyor.