Sultangazi'de masadaki telefonu çalıp böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de masadaki telefonu çalıp böyle kaçtı

25.07.2022 11:04
Sultangazi'de masadaki telefonu çalıp böyle kaçtı

İstanbul Sultangazi'de bir pasaja giren hırsız, lokantada masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak oradan hızla uzaklaştı.

İstanbul Sultangazi'de bir pasaja giren hırsız, lokantada masanın üzerindeki cep telefonunu çalarak oradan hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 08.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir pasajın girişindeki kebap salonunda yaşandı. Pasaja giren bir şüpheli, içeride tur attıktan sonra lokantada masanın üzerindeki telefonu çaldı. Hırsız ardından hızla oradan uzaklaştı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın pasaja girdikten sonra masadaki telefonu fark ettiği ve bir iki defa pasaj içinde gidip geldikten sonra çalışanların dalgınlığından yararlanıp pencereden sarkarak telefonu çaldığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Sabah halden geldikten sonra dinlendiğini belirten İsmail Başakçı, "Ben sabah saat 08.10 gibi halden geldim. Yorgun bir haldeydim ve yorgunluğumu gidermek için sandalyede oturmuştum usta ise hamur yoğuruyordu ve konuşuyorduk. O esnada yabancı bir şahıs 2,3 defa gidip gelerek ben farkına varmadan masada bulunan telefonumu alıp kayboldu. Aradan 10 dakika kadar geçtikten sonra ben polisi aradım. Gelip kamera kayıtlarına baktılar şuanda araştırma yapıyorlar. Hemen hemen 45 ile 50 yaşlarında bir adam. Ben ondan utandım o yaşta bir adam telefonu çalıyorsa dünyanın sonu gelmiştir. Yaşından başından utandım ben. Bugün benim telefonumu çaldı yarın da bir başkasının parasını alır telefonunu alır ve malını mülkünü alır" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu sürüyor Trakya'daki hastanelerde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu sürüyor
Kaynak: İHA

Sultangazi, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de masadaki telefonu çalıp böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:26 Memur emeklilerine ödenecek zam farkının tarihi belli oldu
10:18 Julia Fox moda uğruna kasıklarına kadar inen dekolte giydi
10:15 Sivas'ta çoban dehşeti! 3 kişiyi av tüfeğiyle katletti
10:15 Büyük düşüş! Gazete ve dergiler artık eskisi gibi okunmuyor
10:10 Kremlin'den sızdırılan iddialar gündem oldu! Putin'in hastalığının kötüye gitmesi sonrası devlet başkanlığı görevi için tartışmalar başladı
10:11 Teyzesi tarafından 1 yıldır odada esir tutulan Muhammet'in ilk sözleri ortaya çıktı: Yabancılarla konuşmak istemiyorum
10:01 Sultangazi'de kadın, kendisini takip eden adam tarafından 3 kez bıçaklandı
10:01 Esenyurt'ta kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı kadın yaşam savaşı veriyor
09:46 Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım
09:45 Dolarda yükseliş devam ediyor! Haftanın başında 2022'nin zirvesini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 11:09:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de masadaki telefonu çalıp böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement