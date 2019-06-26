SULTANGAZİ'DE MASKELİ 3 KİŞİ AKARYAKIT İSTASYONUNU SOYDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA





Sultangazi'de yüzleri maskeli 3 kişi bir akaryakıt istasyonuna gelerek çalışanları etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, şüpheliler de hızla yaya olarak kaçtı.





Olay Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi'nde gece saat 00: 45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesi üzerine bulunan akaryakıt istasyonuna gelen ve kimlikleri belirlenemeyen yüzleri maskeli 3 kişi, iddiaya göre ellerindeki silahlarla çalışanları etkisiz hale getirdi. Yüzleri maskeli 3 kişi, akaryakıt istasyonunda bulunan çalışanlardan aldıkları bir miktar para ile hızla olay yerinden kaçtı. İddiaya göre şüpheliler kaçarken de istasyonun bulunduğu alana patlayıcı madde attı. Çevredeki vatandaşlar ve istasyon çalışanları soygun sonrası durumu hemen polise haber verdi.





OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ





İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı önlem aldı. Polis ekipleri istasyon çalışanlarından aldığı bilgiler ile çevrede güvenlik kamera çalışması da yaptı. Polis ekipleri çalışmalarının ardından istasyon çalışanlarının ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Ayrıca polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.