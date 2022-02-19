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Sultangazi'de mavi su tedirginliği - Son Dakika

Sultangazi'de mavi su tedirginliği

19.02.2022 13:19
Sultangazi'de mavi su tedirginliği

Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti.

Sultangazi'de rögardan taşan mavi su mahalleliyi tedirgin etti. Yaklaşık 3 gündür akan mavi suyun çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu öğrenildi. Mahalleli ise duruma çözüm beklediklerini dile getirdi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde çevresinde çok sayıda tekstil, mermer gibi atölye ve fabrikanın bulunduğu bir sokakta rögardan mavi su taştı. Etrafa kötü koku da yayan mavi suyun başka sokaklara akmaması için önüne topraktan set çekildiği görüldü. Çevrede bulunan çalışanlar ve mahalle sakinleri durumdan tedirgin olduklarını dile getirirken, akan mavi suyun ise kot atölyelerinden geldiği tahmin ediliyor.

"Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var"

Uzun yıllardır o bölgede çalışan bir vatandaş, "Biz burada 7-8 senedir mermercilik yapıyoruz. Yağışlardan dolayı da oluyor taşma ama genelde kot yıkama firmalarının kanala verdiği sudan dolayı böyle sıkıntı yaşıyoruz. Hatta tuvaletlere drenaj koyuyoruz ki dükkanlarımızı su basmasın diye, yetkililerden buradaki kanalın bir an evvel düzeltilmesini istiyoruz. Kimyasal atık olduğu için aşırı kötü bir koku da var" - İSTANBUL

Sultangazi'de mavi su tedirginliği
Sultangazi'de mavi su tedirginliği
Sultangazi'de mavi su tedirginliği

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Sultangazi, Habipler, Atölye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de mavi su tedirginliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de mavi su tedirginliği - Son Dakika
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