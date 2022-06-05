Sultangazi'de "Maymun Çiçeği" iddiası korkuttu - Son Dakika
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Sultangazi'de "Maymun Çiçeği" iddiası korkuttu

05.06.2022 00:57
Sultangazi'de "Maymun Çiçeği" iddiası korkuttu

Sultangazi'de ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneden ilaç almak isteyen iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alındı.

Sultangazi'de ellerindeki yaralar nedeniyle eczaneden ilaç almak isteyen iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alındı. Hastalığın olup olmadığı yapılan test sonucu anlaşılacak.

Sultangazi'de iki yabancı uyruklu, maymun çiçeği virüsü şüphesi ile karantinaya alındı. Habibler Caddesi'nde bulunan eczaneye gelen yabancı uyruklu 2 kişi, ellerindeki yaraları gösterip ilaç istedi. Eczacı yaraların, 'maymun çiçeği virüsü' olabileceğinden şüphelenerek yetkililere haber verdi. 2 kişi eczaneden krem alarak çıktı. Polis ve sağlık ekipleri, eczaneden çıkarak ilerleyen 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

"Ben şüphelenip doktora fotoğraf attım sonra ekipler geldi"

"Ben 10 yıldır eczacıyım, yaklaşık 2 gün önce, 2 kişi geldi. Bir tanesi tercümanlık yapıyordu diğeri de bana ellerini gösterdi ben baktım, daha önce ilaç kullandığını ve geçmediğini söyledi. Ben de o esnada maymun çiçeği vakası olabileceğinden şüphelendim ve bir doktoru aradım. Doktor bey bana fotoğraf çekip atmamı istedi. Yolladım. Kendisi de şüphelendi. Biz de ekiplere haber verdik ambulans falan geldi hastaneye götürdüler. Daha önce de benzerlerini görmüştüm ama o zaman bu hastalık yoktu tabii. Biz de bunu görünce korktuk hemen tüm eczaneyi dezenfekte ettik ve diğer hastaları uzaklaştırdık" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Habipler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de 'Maymun Çiçeği' iddiası korkuttu - Son Dakika

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