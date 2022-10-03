Sultangazi'de Medya Akademisi başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de Medya Akademisi başladı

03.10.2022 16:14
Sultangazi'de Medya Akademisi başladı

Sultangazi Belediyesi, Medya Akademisi'yle sevilen gazetecileri gençlerle bir araya getirdi.

Sultangazi Belediyesi, Medya Akademisi'yle sevilen gazetecileri gençlerle bir araya getirdi. 10 Ekim'e kadar devam edecek Medya Akademisi'nin açılışı gazeteci Zafer Şahin ile yapıldı. Şahin, mesleğe dair tüm tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Medya Akademisi'nin açılışını Milliyet Gazetesi yazarı ve Kanal D Ankara temsilcisi Zafer Şahin yaptı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ile ilçe sakinleri katıldı.

"SEVİLEN GAZETECİLERİ GENÇLERİMİZLE BULUŞTURUYORUZ"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Başkan Av. Abdurrahman Dursun, "Konserlerimiz, seminerlerimiz, gezilerimiz, kamplarımız, spor turnuvalarımız ile çok güçlü bir ayı geride bırakmış olduk. Ekim ayında da Medya Akademisiyle gençlerimizi sevilen gazetecilerimizle buluşturuyor, medya ve yeni medya ile ilgili konferansların, seminerlerin olduğu bir süreci başlatıyoruz. İki hafta boyunca devam edecek Medya Akademisiyle; Türkiye'nin bilinen gazetecileri, televizyoncuları Sultangazi'de olacak ve kendilerini anlatmaya, yeni medya düzenini anlatmaya, medyadaki algıyı anlatmaya, iletişim teknikleri ile ilgili çeşitli bilgiler vermeye gayret edecekler" diye konuştu.

"MEDYA BÜYÜK DEĞİŞİME UĞRADI, SOSYAL MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ ROLÜ ARTTI"

'Yeni Medya, Medyada Algı' konulu etkinlikte gençlerle bir araya gelen Zafer Şahin,  mesleki tecrübe ve birikimlerini paylaştı. Medyanın bilinmeyen taraflarını anlatan Şahin, gençlerin sorularını da yanıtladı. İleride gazeteci, televizyoncu kısaca medyanın içinde olmak isteyen gençlere yol gösteren Şahin, medyanın büyük bir değişime uğradığını, artık sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün daha fazla arttığını belirtti.

TÜRKÇENİN DÜZGÜN KULLANIMI

Medya Akademisi kapsamında ilçe sakinleriyle buluşan TRT Spikeri Tunç Tuncer ise Türkçe'nin düzgün kullanımı ve diksiyon konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Yabancı kelimelerin kullanımının her geçen gün artmasıyla Türkçe'nin doğru kullanılmadığının altını çizen Tuncer, gençlere tavsiyelerde bulundu. Tuncer, diksiyon ve etkili konuşmanın da ipuçlarını vererek kendi deneyimlerini paylaştı.

ETKİLİ İLETİŞİM - BEDEN DİLİ

TRT Haber Spikeri ve Yayın Editörü Serkan Bayam da etkili iletişim - beden dili konusuyla gençlerin karşısındaydı. Bayam, beden dilini doğru kullanmanın püf noktalarını söylerken, beden dilinin iletişimdeki önemine dikkat çekti.

SOKAĞIN SESİ OLMAK

Atv Haber Muhabiri Yavuz Oymak da etkinlikte muhabir nasıl olunur, iyi bir muhabir nelere dikkat etmelidir? gibi konularda merak edilenleri paylaştı. Oymak sahada olmanın keyfini ve zorluklarını da gençlerle paylaşırken haber sırasında başına gelen ilginç olayları da dinleyicilere anlattı.

10 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Medya Akademisi kapsamında içerik üreticisi Adem Metan, Sosyal Medya Uzmanı Ümit Sanlav, Gazeteci Erem Şentürk de Sultangazililerle buluşacak. Akademi, 10 Ekim'e kadar alanında uzman isimleri gençlerle buluşturmaya devam edecek.


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Kaynak: DHA

Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Medya Akademisi başladı - Son Dakika

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