Sultangazi'de merdiven çalan şüpheli kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de merdiven çalan şüpheli kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de merdiven çalan şüpheli kamerada

7 saat önce

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de bir apartmana giren şüpheli ayakkabı, merdiven ve mont çaldı.

Sultangazi'de merdiven çalan şüpheli kamerada, System.String[]

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de bir apartmana giren şüpheli ayakkabı, merdiven ve mont çaldı. Şüphelinin apartmana girişi ve çaldığı merdivenle uzaklaşması kameralara yansıdı.

Olay, Pazar günü öğle saatlerinde Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kapısı açık apartmana giren şüpheli, bir çift ayakkabı, iki mont ve merdiven çalarak, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin kapısı açık apartmandan içeri girdiği, birkaç dakika sonra da merdiven, ayakkabı, montla dışarı çıktığı görülüyor. Şüphelinin çaldığı malzemelerle hızla olay yerinden uzaklaştığı görüntülere yansıyor.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:27 Kaynak: DHA
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