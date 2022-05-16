Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA

16.05.2022 10:37

Son dakika haber: SULTANGAZİ'de park halinde bulunan minibüsün üzerindeki merdiveni gözüne kestiren şüpheli, güvenlik kamerasına rağmen merdiveni çaldı.

SULTANGAZİ'de park halinde bulunan minibüsün üzerindeki merdiveni gözüne kestiren şüpheli, güvenlik kamerasına rağmen merdiveni çaldı. O anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü saat 03.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Organizasyon işiyle uğraşan Emine Acar, üzerinde merdiven bulunan minibüsünü, güvenlik kameralarının bulunduğu Akşemsettin Camii önüne park etti. Gece saatlerinde aracın bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi, bir süre çevreyi gözetleyerek bekledi. Daha sonra minibüsün üzerindeki zincirle kilitlenen, yaklaşık 7 bin TL değerindeki merdiveni alarak kayıplara karıştı.

Sabah işe gitmek için aracın yanına gelen Emine Acar, merdivenin yerinde olmadığını görünce, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Acar, kamera görüntülerinden aracının üzerindeki merdivenin çalındığını gördü. Acar, polis merkezine giderek, merdiveni çalan kişiden şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASI BİLE ONLAR İÇİN BİR ANLAM TEŞKİL ETMİYOR

Yaşananları anlatan Emine Acar, Geçtiğimiz günlerde aracımızı caminin önüne park ettik. Sabah geldiğimizde merdivenin yerinde olmadığını gördük. Kamera görüntülerini izlediğimizde merdivenin bir kişi tarafından çalındığını anladık. Merdiveni zincirle kilitlemiştik. Kilidi de götürmüş. Çalınmasın diye özellikle kilitledik. Ayrıca hırsızlığa karşı güvenlik kamerasının olduğu yere aracımızı park ettik. Buna rağmen çok cesurlar. Güvenlik kamerasının olması bile onlar için bir anlam teşkil etmiyor. Daha önce de başımıza hırsızlık olayı geldi. İki defa aracımdan çantam çalındı. Hırsızlarla başımız dertte dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yanında bulunan şüphelinin bir süre oyalandıktan sonra, park halindeki aracın üzerindeki merdiveni çalarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE MERDİVEN HIRSIZLĞI KAMERADA - Son Dakika
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