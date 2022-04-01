SULTANGAZİ'DE MERDİVENDE UNUTULAN TELEFONU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE MERDİVENDE UNUTULAN TELEFONU BÖYLE ÇALDI

01.04.2022 09:21

SULTANGAZİ'de, oyun oynayan çocuklardan birinin merdivende unuttuğu cep telefonu çalındı.

SULTANGAZİ'de, oyun oynayan çocuklardan birinin merdivende unuttuğu cep telefonu çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanlarının giriş merdivenlerinde bir süre oturup, sohbet eden bir grup çocuk, daha sonra voleybol oynamaya başladı.

Voleybol oynayan çocuklardan biri yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu apartmanın giriş merdiveninde unuttu. Sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, merdivendeki cep telefonunu fark etti.

Çocuklar oyun oynamaya devam ederken, sokağın başında oyalanan kişilerden biri, apartmanın önüne gelerek cep telefonunu çaldı. Ardından kendisini sokağın başında bekleyen arkadaşıyla beraber olay yerinden uzaklaştı.

TELEFON ÇALDI, MEŞGULE ALDILAR

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, oyun oynayan çocuklardan biri olan İlayda Taş, Biz voleybol oynuyorduk. Biz telefonu merdivende unutmuştuk. İki kişi merdivendeki telefonu görüyorlar. Bizim yanımızda geçiyorlar hatta. Sonra biri köşede bekliyor, diğeri ise gelip telefonu alıp cebine koyuyor. Sonrada gidiyorlar. Arkadaşımın telefonunu bulamayınca ben evden kendi telefonumu alıp, arama yaptım. Ben aradığımda telefon kapalıydı. İki arkadaşımız daha geldi. Onlar da kendi telefonlarından arama yaptılar. Telefon çaldı ama meşgule aldılar. Biz güvenlik kameralarına izleyince telefonun çalındığını anladık. Daha sonra polise haber verdik. Telefonu çalınan arkadaşımın ailesi iki kişiden şikayetçi oldu dedi.

SULTANGAZİ'DE MERDİVENDE UNUTULAN TELEFONU BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE MERDİVENDE UNUTULAN TELEFONU BÖYLE ÇALDI
SULTANGAZİ'DE MERDİVENDE UNUTULAN TELEFONU BÖYLE ÇALDI

YORUMLAR
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Kadın hırsız masanın üzerinde unutulan cüzdanı böyle çaldı Kadın hırsız masanın üzerinde unutulan cüzdanı böyle çaldı MASADA UNUTULAN CÜZDANI ÇALDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI MASADA UNUTULAN CÜZDANI ÇALDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE MERDİVENDE UNUTULAN TELEFONU BÖYLE ÇALDI - Son Dakika


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