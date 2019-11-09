Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
Son Dakika Güncel Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası

Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.


- İstanbul
Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:37 Kaynak: DHA
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Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
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