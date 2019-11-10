Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası
6 saat önce
SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:20 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de bir mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendikleri öne sürülen 40 kişi hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir mevlitte katılan misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlitten bir süre sonra çoğu kadın 40 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Bazı hastaların midesi yıkanarak serum bağlandı. Hastaların hastanedeki tedavisi devam ediyor.
- İstanbul
Sultangazi'de mevlit pilavından 40 kişi zehirlendi iddiası Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi Türkiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor Sakarya'da zincirleme trafik kazası: Aynı aileden 1'i bebek, 3 kişi hayatını kaybetti