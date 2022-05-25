Sultangazi'de meydan savaşı - Son Dakika
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Sultangazi'de meydan savaşı

25.05.2022 10:28
Sultangazi'de meydan savaşı

SULTANGAZİ'de, iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti.

SULTANGAZİ'de, iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti. Taraflardan biri kavga ettiği kişilerin üstüne otomobil sürdü. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra tekmeli, sopalı kavgaya dönüştü. Sokak savaş alanına döndü. Kavga sırasında taraflardan biri, olay yerinden uzaklaşarak otomobiline bindi. Ardından da otomobili hızla tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Kavga otomobilden indikten sonra da devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sultangazi'de meydan savaşı
Sultangazi'de meydan savaşı
Sultangazi'de meydan savaşı
Sultangazi'de meydan savaşı
Sultangazi'de meydan savaşı
Sultangazi'de meydan savaşı
YORUMLAR
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Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi Sultangazi'de gençler Genç Diplomasi Sempozyumu'nda bir araya geldi SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA SULTANGAZİ'DE İKİ FARKLI KAZA KAMERADA
Kaynak: DHA

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