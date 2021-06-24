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Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

24.06.2021 11:37
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, System.String[]

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cebeci Mahallesi Osmangazi alt geçidinde seyir halindeki 34 FHL 82 plakalı kamyonetin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki midibüse ve otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanındaki yolcu kamyonetin içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaralanan sürücünün kazadan önce epilepsi nöbeti geçirdiği iddia edildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Sultangazi, Osmangazi, Kamyonet, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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