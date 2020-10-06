Son dakika haberleri: Sultangazi'de minibüs denetimi - Son Dakika

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sabit yol uygulaması ve minibüslerde denetim yapıldı. Denetim sırasında belirlenen sınırın üzerinde yolcu alan 3 minibüs sürücüsüne ceza yazıldı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, ilçenin farklı noktalarında sabit yol uygulaması ve minibüsler üzerinde denetim yaptı. Denetim yapılan noktalardan birisi de Uğur Mumcu Bulvarı oldu. Ekiplerin yaptığı denetimlerde durdurulan minibüsler incelenirken sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Durdurulan üç minibüste fazla yolcu taşındığı olduğu belirlendi. Yolcular uyarılırken, 3 minibüs sürücüsüne ceza yazıldı.