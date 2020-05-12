SULTANGAZİ'DE MİNİBÜS SÜRÜCÜLERİ POLİSTEN KAÇAMADI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de toplu taşıma araçlarına yönelik polisin denetim yaptığından haberdar olan minibüs sürücüleri, farklı güzergah kullandı. Ekiplerin durdurduğu bir minibüste 20 kişi çıktı. Polisin denetimlerine takılmamak için farklı güzergah kullanan iki minibüs sürücüsüne idari para cezası kesildi.

DENETİMDEN HABERDAR OLDULAR FARKLI GÜZERGAH KULLANDILAR

Sultangazi 'de koronavirüs ile mücadele kapsamında polisin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Eski Edirne Asfaltı üzerinde polisin denetim yaptığından haberdar olan bazı minibüs sürücüleri, polise yakalanmamak için farklı güzergah kullanmaya başladı. Durumdan haberdar olan ekipler, denetimlerini bu yöne kaydırdı. Sosyal mesafenin korunması amacıyla içinde en fazla 7 yolcu bulunması gereken minibüsler, tek tek durdurularak kontrol edildi.

MİNİBÜSTEN 20 KİŞİ ÇIKTI

Denetimden kaçmak için sürcüsünün farklı güzergah kullandığı bir minibüs ekipler tarafından durduruldu. Denetim noktasına yakın bir otoparka çekilen minibüsten 20 kişi çıktı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı minibüste bulunan yolcular aşağı indirilerek, polis tarafından uyarıldı.

"YOL KAPALIYDI" YALANI

Durdurulan bir başka minibüste bulunan fazla yolcular aşağı indirildi. Polis minibüs sürücüsüne, "Neden farklı güzergah kullanıyorsunuz?" diye sordu. Güzergah üzerindeki yolun kapalı olduğunu belirten sürücüye polis tepki göstererek, yolun açık olduğunu, uygulamadan kaçmak için farklı güzergah kullandıklarını söyledi. Minibüs sürücüsü, denetimi görüntüleyen gazetecinin sorusuna ise farklı cevap verdi.

Güzergahları dışına çıkan ve fazla yolcu taşıyan iki minibüs sürücüsüne Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE SOSYAL MESAFE UYARISI

Ekipler, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu'nda denetimlerini sürdürdü. Burada yapılan denetimlerde ekipler, araç sürücülerini sosyal mesafe konusunda uyardı. Sürücünün yanındaki koltukta oturan yolcular ise, sosyal mesafe kuralı kapsamında arka koltuklara yönlendirildi.