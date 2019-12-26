Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı - Son Dakika

Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı

6 saat önce

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi Gamas Mobilyacılar Çarşısı'ndaki iki katlı bir imalathanede yangın çıktı.

Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı, System.String[]

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi Gamas Mobilyacılar Çarşısı'ndaki iki katlı bir imalathanede yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan imalathanenin söndürülmesi için beş ilçeden itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Yangın, saat 00.40 sularında Sultangazi Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı Sanko Oto Sanayi Sitesi Gamas Mobilyacılar Çarşısındaki iki katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı imalathanenin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Yangın kimyasal maddelere sıçradı büyüdü


Yangının kimyasal maddelere sıçraması nedeniyle alevler tüm iş yerini sardı. Yangını fark eden vatandaşlar yangın tüpü ile müdahale etmek istese de başarılı olamadı ve durumu itfaiyeye haber verdi.


5 ilçeden takviye ekibi sevk edildi


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle Sultangazi, Bağcılar, Bayrampaşa, Şişli, Sarıyer'den takviye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri yaklaşık 60 erle müdahalede bulundu. Yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaralı ya da ölünün olmadığı olayda iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İmalathanede tiner ve vernik gibi yanıcı maddeler vardı


Yangını ilk gördüklerinde tüple müdahale etmek istediklerini belirten Mehmet Ali Doğan, "İlk önce ufak bir alev vardı. Görür görmez güvenliğe haber verdim. Geri döndüğümüzde alevler iyice büyümüştü, artık yapabileceğimiz bir şey yoktu. İtfaiye ekipleri son anda yetişti, yetişmeseydi tüm dükkanlar yanabilirdi. İtfaiyeye biz haber verdik. İçeride sandalye, koltuk ve sürekli yanıcı olan ürünler var. Süngerler var, zaten süngerler önce tutuştu. Dükkan, aynı zamanda imalathane, içeride dolgu, tiner, vernik, ahşap ve sünger gibi maddelerin bol bol bulunduğu bir yerdi. Tüple müdahale etmeye çalıştık ama bir yere kadar, yapabileceğimiz bir şey yoktu" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı
Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağlık sorunları nedeniyle gösterisini erteledi Erdoğan imzaladı! 3 kişi görevden alındı, 18 atama kararı yayımlandı

Son Dakika Haberleri
09:50 Bu hafta 8 film vizyona girecek - Son Dakika Haber
09:46 Bağdat'ta 6 ayrı patlamada 19 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
09:46 Malatya'da 230 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
09:46 Tuzla'da bıçaklı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika Haber
09:37 Cezaevi firarileri yakalandı - Son Dakika Haber
08:50 Lüks araçlara dadanan hırsızlar bu kez hava yastığını çaldılar - Son Dakika Haber
08:24 Roket sesini duyan İsrail Başbakanı Netanyahu apar topar salonu terk etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 09:53:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de mobilya imalathanesi alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]