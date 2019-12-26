SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1) - Son Dakika

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SULTANGAZİ'DE MOBİLYACILAR SİTESİNDE BİR İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI( 1)
6 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHASultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:14 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
gÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-alev alev yanan iş yeri
-itfaiyenin müdahalesi
-detaylar
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