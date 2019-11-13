Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada
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Sultangazi'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada

6 saat önce

SULTANGAZİ'de motosiklet çalan şüpheliler kameraya yansıdı.

Sultangazi'de motosiklet çalan şüpheliler kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de motosiklet çalan şüpheliler kameraya yansıdı.

Olay, geçen hafta Pazartesi günü gece saat 03.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde üç kişinin bulunduğu minibüs, 2004 sokağa geldi. Sokağın sonunda bulunan taksi durağındaki esnaflara fark edilmemek için geri geri sokağa giren minibüsten inen kapşonlu iki kişi, bir binanın önünde bağlı olan motosikletin zincirini demir kesme makasıyla kesti. Bir süre motoru iterek götüren şüpheliler, daha sonra minibüste bulunan diğer kişinin de yardımıyla düz kontak yaparak motosikleti çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, 15 bin lira olduğu değerlendirilen motosikleti Esentepe Mahallesi'nde boş bir arazide bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.


- İstanbul
Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:37 Kaynak: DHA
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