Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor - Son Dakika

Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor

7 saat önce

SULTANGAZİ'DE MÜHÜRLENEN BİNALARA DÖNENLER TAHLİYE EDİLİYOR.

SULTANGAZİ'DE MÜHÜRLENEN BİNALARA DÖNENLER TAHLİYE EDİLİYOR

Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
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