Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor - Son Dakika

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Sultangazi'de mühürlenen binalara dönenler tahliye ediliyor
7 saat önce
SULTANGAZİ'DE MÜHÜRLENEN BİNALARA DÖNENLER TAHLİYE EDİLİYOR.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:49 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'DE MÜHÜRLENEN BİNALARA DÖNENLER TAHLİYE EDİLİYOR
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