Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi - Son Dakika
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Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi

26.04.2022 23:41

Sultangazi Belediyesinin Ramazan etkinliklerine konuk olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesinin Ramazan etkinliklerine konuk olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlikler düzenleyen Sultangazi Belediyesi, bu akşam Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu misafir etti. Sultangazi Belediyesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen programda Nihat Hatipoğlu'nun sohbetini dinlemek isteyen vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu. Nihat Hatipoğlu, sohbetleriyle vatandaşlara Ramazan'ın maneviyatına uygun güzel bir akşam yaşattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi
Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi
Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi
Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Nihat Hatipoğlu'na yoğun ilgi - Son Dakika
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