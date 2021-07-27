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Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı - Son Dakika

Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı

27.07.2021 15:53
Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı, System.String[]

Sultangazi'de ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sultangazi'de ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle daireyi duman kaplarken, içeride bulunanlar panikle kendilerini dışarı attı.

Olay saat 12.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 5 katlı binanın 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zehni Seçgül, annesi ve kız kardeşi ile yan odada kahvaltı yaptıkları esnada ocakta unutulan kızartma yağının tutuşması sonucunda bir anda daireyi duman kapladı. Komşuların mutfak penceresinden çıkan yoğun dumanı fark ettiği olayda haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edilirken, daha büyük bir tehlikeye karşı ise binanın girişindeki vanadan dairelere giden gaz akışı tedbir amacı ile kesildi. Çıkan yoğun dumanı geç fark eden aile ise panik içinde kendilerini sokağa attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi ise tedbir amaçlı ile olay yerine çağrılan ambulansa alınarak müdahale edildi.

Şehir dışında olan daire sahibinin arayarak bilgi verdiği Murat Şansaz, isimli vatandaş "Baldızım aradı. Benim dairede yangın çıktığını söyledi. Kendisi şuan şehir dışında evde ise kiracı kalıyor. Ben geldiğimde itfaiye ekipleri müdahale etmişti ocakta yemek unutulması nedeni ile yangın çıkmış. Çok şükür can ve mal kaybı yok" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı
Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı
Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı
Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı
Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı - Son Dakika


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