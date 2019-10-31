Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de öğrenciler 'taciz' iddiasıyla markete saldırdı
Son Dakika Güncel Sultangazi'de öğrenciler 'taciz' iddiasıyla markete saldırdı

Sultangazi'de öğrenciler 'taciz' iddiasıyla markete saldırdı

6 saat önce

Sultangazi'de bir grup öğrenci, kız arkadaşlarını taciz ettiği iddia edilen market sahibine saldırdı.

Sultangazi'de öğrenciler 'taciz' iddiasıyla markete saldırdı, System.String[]

Sultangazi'de bir grup öğrenci, kız arkadaşlarını taciz ettiği iddia edilen market sahibine saldırdı. Öğrencilerin marketin camlarını kırarak dükkanı talan ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansırken, market sahibi, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Olay, Sultangazi'de 10 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, liseli bir grup öğrenci okulun karşısında bulunan market sahibi C.İ.'nin dükkanına saldırdı. Kız arkadaşlarını taciz ettiğini öne sürdükleri C.İ'ye saldıran kalabalık öğrenci grubu dükkanın altını üstüne getirdi. Marketin önüne gelen kalabalık öğrenci grubundan bir öğrenci C.İ. ile konuştuktan sonra market sahibine kafa attı. Yaşanan kargaşa anlarında dükkanda olan bir müşteri ise araya girerek öğrencileri dışarı çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Öğrenciler reyonlarda bulunan ürünleri de market sahibine fırlatırken, daha sonra dışarı çıkan öğrenciler marketin camlarını kırarak ellerindeki sopa ve dubaları C.İ'ye fırlattı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"İFTİRA İLE BENİ BURADA YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaşanan olay üzerine konuşan market sahibi C.İ., herhangi bir taciz olayının olmadığını ve iftiraya uğradığını öne sürerek, "Benim küçük bakkal dükkanım var. Okulun kantiniyle rekabette olduğum için iftira ile beni burada yok etmeye çalıştılar. Öğrenciler farklı şahıslar tarafından galeyana getirilip dükkanım talan edildi. Kızları taciz ediyormuşum, burada uyuşturucu satıyormuşum, genç kızlara mesaj atıyormuşum. Halbuki öyle bir şey yok. Bu resmen çocukları galeyana getirmek için iftiradır. Bir tane yetişkin var önlerinde görüntüde görülüyor. Lise öğrencilerini kandırıp getiriyorlar. Burada ben 'dal' diye tabir edilen sigarayı sattığım için okul yönetimi bunu uyuşturucu olarak söyledi. Kesinlikle öyle bir şey yoktur" dedi.

(İHA)

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damacanalar, meyve suları havada uçuştu, market savaşa alanına döndü
Talat Bulut'un 100 bin TL'lik tazminat davasına mahkemeden ret EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 01:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de öğrenciler 'taciz' iddiasıyla markete saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]