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Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı - Son Dakika

Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı

14.11.2021 10:08
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı

Sultangazi'de okul giriş ve çıkışlarında yolunu kestikleri öğrencileri gasp ettikleri iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Sultangazi'de okul giriş ve çıkışlarında yolunu kestikleri öğrencileri gasp ettikleri iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre aralarında yabancı uyruklu bir kişinin de bulunduğu 3 çocuk, kendilerine mesken yaptıkları okul yanındaki boş arazide öğrencileri bıçak ile tehdit ederek gasp etti. Akşam okuldan dönen oğlunun gasp edildiğini öğrenen Gönül Demircan, ertesi gün oğlunu okula götürürken aynı çocukların yine aynı yöntemle gasp yaptığını görünce durumu emniyet güçlerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçarak sokak aralarına dağılan şüphelileri kıskıvrak yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaşlarının küçük olması nedeniyle ailelerine teslim edilen S.O., S.Y. ve diğer şüpheli çocuğun silah bulundurmak ve gasp suçlarından önümüzdeki günlerde savcıya uzman eşliğinde ifade verecekleri öğrenildi.

Aynı okulda 2 çocuğunun eğitim gördüğünü ve yaşanan olay nedeniyle kaygı duyduğunu ifade eden Kazım Dinç, "Aile olarak tedirginiz, burada iki çocuğum okuyor ve bu çevrede gasp ile uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde iddialar var. Biz ailece bu duruma karşıyız. Bu nedenle emniyet güçlerimizden yardım ve destek istiyoruz. Buraya sivil bir memur görevlendirirseler iyi olur. Çünkü biz çocuklarımız okusunlar diye bekliyoruz burada ama böyle tehdit içerikli çocuklarımıza zarar verici şeyler yapmaları bizi gerçekten üzüyor. Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli" diye konuştu.

Bir önceki gün çocuğu gasp edilen anne Gönül Demircan ise, "Çocuğumun önünü kesip karnına bıçak dayamış ve parasını gasp etmişler. Önemli olan para değil ama polis sirenini duyunca bıçağı daha da bastırmışlar. Çocuğumu yaralayıp orada bırakabilirlerdi. Bu durumdan muzdaripiz. 9. sınıfa giden çocuğumu halen okula götürüp getirmemeliyim. Bu kadar güvensiz olmasın okul. Ben ertesi gün geldiğimde burada başka çocukları gasp ederken gördüm polise bildirdim ve geldiler kovalamaca sonrası 3 kişiyi yakaladılar. Karakola gittik ifademizi verdik ve şikayetçi olduk. Ancak yaşları küçük olduğu için çocukları serbest bıraktılar. Bugün olmaz yarın yine buraya gelecekler" ifadelerini kullandı.

Mehtap Keser isimli veli, "Tedbirin artırılması ve sivil polislerin olması gerekli. Önemli olan para değil bıçak çekilmesi ve çocuklarımızın can güvenliği. O anda başka bir şey de olabilir ve bıçak kalbine de saplanabilirdi. Korkuyoruz ister istemez" diye konuştu.

Veliler çocukların gasp yapmak için sokak üzerinde düzensiz park edilen araçları kendilerini bölgedeki güvenlik kameralarına karşı kamufle olarak kullandıklarını ve sokağın araç trafiğine kapatılması gerektiğini ifade ettiler. - İSTANBUL

Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı
Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı

Bahattin Yıldız, Sultangazi, Polis, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de öğrencileri bıçakla gasp eden 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
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