SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

25.03.2022 15:11

SULTANGAZİ'de bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan N.T.'nin (43), 14 yaşındaki kız çocuğu Z.Ç.'yi taciz ettiği iddia edildi.

SULTANGAZİ'de bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan N.T.'nin (43), 14 yaşındaki kız çocuğu Z.Ç.'yi taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken öğrenci velileri olaya tepki gösterdi.

Olay, geçen hafta Esentepe Mahallesi'ndeki bir okulda yaşandı. İddialara göre 8. Sınıf öğrencisi Z.Ç., sınıf arkadaşına okulda temizlik görevlisi N.T.'nin kendisini taciz ettiğini ama bu durumu ailesine anlatamayacağını söyledi. Bunun üzerine Z.Ç.'nin arkadaşı durumu önce ailesine ardından da okuldaki öğretmenlerine anlattı. Öğretmenlerin şikayeti üzerine N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Z.Ç. ve N.T.'nin ifadelerinin ardından N.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen N.T., 'Çocuğa karsı cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Olaydan sonra öğrenciler okulun kapısına 'Tecavüzcülere İdam' yazıları yazdı. Yazılar okuldaki görevliler tarafından silindi.

YA BENİM KIZIMA DA YAPSAYDI

Olayı duyan veliler ise duruma tepki gösterdi. Aynı okulda kızı okuyan Derya Kızıl, Bu olayı bir hafta önce duydum. Biz şikayetçi olsak; olmaz. Olayı yaşayan kişi gidip şikayetçi olmalı. Kız arkadaşına anlatıyor, arkadaşı da ailesine anlatınca olay ortaya çıkıyor. Taciz edilen kız 'Aileme söyleyemem beni okuldan alırlar' demiş. Bu konuyu ortaya çıkaracaksın ki senden sonrakiler güvende olsun. O 8. Sınıf öğrencisi, bu sene okuyup gidecek ama burada kız öğrenciler devam edecek. Benim kızım 5. Sınıf öğrencisi, Allah korusun ya ona yapılırsa dedi.

GECE UYUYAMADIM

Öğrenci velilerinden Perihan Demir ise, 'Ben olayı internetten öğrendim. Şu an şoktayım. Benim de çocuğum bu okulda. Bunun cezalandırılması lazım. Ceza olmadığı sürece bunlar bitmeyecek. Büyük bir şey yapılmalı ki bu tür şeyler bitsin. Duyduktan sonra inanın uyuyamadım diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

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Esentepe, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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