Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de öğretmenler buluştu
Son Dakika Güncel Sultangazi'de öğretmenler buluştu - Son Dakika

Sultangazi'de öğretmenler buluştu

7 saat önce

Sultangazi Belediyesi, öğretmenler günü nedeni ile ilçede görev yapan öğretmenleri buluşturdu.

Sultangazi'de öğretmenler buluştu, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, öğretmenler günü nedeni ile ilçede görev yapan öğretmenleri buluşturdu.


Sultangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitimcileri bir araya getirdi. Düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, ilçe protokolü, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, konuşmasına öğretmenler gününü kutlayarak başladı. "Öğretmenler toplumun yapı taşlarıdır" diyen Başkan Dursun, belediye olarak eğitime verdikleri önemin altını çizerek, "Eğitim kalitesini artırarak başarı seviyesinin daha yükselmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun için mevcut okullarımızın fiziki kalitesini yükseltirken ilçemize yeni eğitim yuvaları da kazandırıyoruz" dedi.


"Bu, eğitime verdiğimiz değerin en önemli kanıtıdır"


Başkan Dursun, Yayla Mahallesi'nde eğitime engel olan okulun yıkılmasının ardından Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan yeni binanın öğrenci ve öğretmenlere kapılarını açtığını söyledi. Başkan Dursun, "Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görmesini engelleyen eski binanın yıkılmasının ardından belediye olarak 72 gün gibi kısa bir sürede depreme dayanıklı bir bina inşa ettik. Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu adı verilen okul, ara tatilin ardından eğitim öğretime başlamıştır. Bu, eğitime verdiğimiz değerin en önemli kanıtıdır" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - İSTANBUL

Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı? Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 18:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de öğretmenler buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]