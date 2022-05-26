SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

26.05.2022 09:38

SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGAEmin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, okulun önünde yaşanan kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

Emin YEŞİLİSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de, okulun önünde yaşanan kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı. Veliler, 2 öğrenci arasında başlayan tartışmaya büyüklerin de dahil olduğunu iddia etti.

Lütfü Aykaç Bulvarı, Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde dün saat 16.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, üzerindeki bıçağı çıkararak C.İ.'yi bacağından bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan C.İ.'nin yardımına olay yerinde bulunan yakınları ve çevredekiler koştu. C.İ., özel araçla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul velileri ise, kavganın iki öğrenci arasında başladığını, öğrencilerden birinin aile büyüklerinin de dahil olduğunu öne sürdüler. Velilerden Nalan Kaya, Ortaokulda oğlumun sınıf arkadaşı olan bir öğrenci amcasını arayıp, liseli öğrencilerin kendisini döveceklerini söylüyor. Daha sonra çocuğun yakınları okul önüne geliyor. Burada liseli olan öğrenciyi dövmeye başlıyorlar. Dövülen öğrenci de o esnada kendini korumak için, çocuğun amcasını bıçaklıyor. Burada sürekli bu tarz olaylar yaşanıyor. Önlem alınmasını istiyoruz dedi.

Bir başka veli ise, Kızım okuldan eve geldi. Okul önünde kavga olduğunu, birinin bıçaklandığı söyledi. diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA
SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA
SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA
SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA - Son Dakika


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