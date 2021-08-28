Sultangazi'de omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk, hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

Sultangazi'de, boş bir arazide oyun oynarken omzuna yorgun mermi isabet ettiği tespit edilen 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi Cebeci Mahallesi 2506. Sokak'ta oturan bir çocuğun vücudundan yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, 11 yaşındaki çocuğun oturduğu sokak ile Selçuklu Bulvarı arasındaki boş arazide oyun oynarken omzunda sıcaklık hissetmesi üzerine evine gittiği, ailesinin hastaneye götürdüğü çocuğun çekilen röntgeninde sol omzuna yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.