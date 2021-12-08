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SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER

08.12.2021 10:58

SULTANGAZİ'de 4 kişi, kullandıkları otomobille park halindeki otomobile çarptı, ardından sürücüsünü darp etti.

SULTANGAZİ'de 4 kişi, kullandıkları otomobille park halindeki otomobile çarptı, ardından sürücüsünü darp etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Aralık Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İşten dönen Yasin Karaaslan (28), park halindeki otomobilinin içerisinde telefonla konuştuğu sırada, başka bir otomobil sokağa geldi. Aynı mahallede yasayan 4 kişi içinde bulundukları otomobille, Karaaslan'ın park halindeki otomobiline çarptı. Otomobilden inerek tepki gösteren Karaaslan'ı diğer otomobildekiler darp etti. İddiaya göre, Karaaslan'ı darbeden kişiler, cebinde bulunan bir miktar parayı da zorla aldı. Daha sonra kaçarak otomobiline binen Karaaslan, olay yerinden uzaklaştı. Polis merkezine giden Karaaslan, kendisine saldıran kişileri tanıdığını ve aralarında daha önceden bir husumet bulunmadığını belirterek, şikayetçi oldu. Hastaneye götürülen Karaaslan, 14 gün iş göremez raporu aldı.

"BENİ DARBEDİP, GASP ETTİLER"

Yaşananları anlatan Yasin Karaaslan, "Geçtiğimiz cumartesi günü akşam iş dönüşü paydos ettikten sonra arkadaşlarla biraz vakit geçirdim. Daha sonra oturduğum mahalleye geldim. Sonra otomobilimi muhtarlığın önüne park ettim. Bu sıra eşim şehir dışında olduğu için kendisini telefonla arayıp görüşme yaptım. Daha sonra içinde dört kişinin bulunduğu araç, gelerek benim otomobilime çarptı. Vurduktan sonra geri geri çıktılar. Otomobili 2 ay önce aldım. Sıfır araç olduğu için ister istemez tepki gösterdim. Tepki gösterdiğim sırada herhangi bir argo kelime ya da söz kullanmadım. Olay bir anda gelişti. Bu 4 arkadaş ile daha önce bir husumetim olmamıştı. Bunun üzerine dördü de bana saldırdılar. Bununla da kalmadılar hem beni darp ettiler, hem de üzerimde bulunan parayı gasp ettiler. Polis Merkezi amirliğindeki şikayetimde de bunları bu şekilde dile getirdim" dedi.

"SALDIRGANLARDAN ÜÇ KİŞİYİ TANIYORUM"

Kendisine saldıranlardan üç kişiyi tanıdığını söyleyen Karaaslan, "Birini tanımıyorum. Tanıdığım 3 kişi mahallemizde oturuyor. Ailelerini de yakinen tanırım. Tanıdığım için böyle bir şey yapacaklarını hiç beklemiyordum. Ailelerini de yakından tanıdığım için ara sıra evlerine giderdik. Özellikle bayramlarda bayramlaşmak için giderdim. Bu davranışlarından dolayı çok şaşırdım. Hatta benim ailem ve saldırganların aileleri de duyunca çok şaşırdılar. İthamda bulunmak istemiyorum ama uyuşturucu madde kullandıklarını düşünüyorum. Başka bir şey aklıma gelmiyor çünkü beni tanıyorlar bana abi diyorlar. Acayip şekilde şaşırdım. Zaten psikolojim de bozuldu. Bundan dolayı işe de gidemiyorum. 2 haftalık rapor aldım. Yaşadığım bu olaydan dolayı uyuyamıyorum" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Karaaslan sokak arasında park halindeki otomobilin içinde cep telefonu ile konuşuyor. Karaaslan'ın bulunduğu sokağa içinde 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç geliyor ve Karaaslan'a ait otomobile çarpıyor. Karaaslan, otomobilden inerek kendisine çarpan otomobilin içindekilere tepki gösteriyor. Bunun üzerine 4 kişi, Karaaslan'a saldırarak darp ediyor. Daha sonra saldırganlardan biri, geldikleri otomobile binerek, aracı Karaaslan'ın üzerine sürüyor. Karaaslan, kaçarak otomobiline biniyor ve olay yerinden uzaklaşıyor.

SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER

Cumartesi, Otomobil, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE ÖNCE OTOMOBİLİNE ÇARPTILAR, SONRA DARBETTİLER - Son Dakika


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