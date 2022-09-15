Afrika uyruklu adam akaryakıt istasyonunda dövüldü! Vatandaşlar yardım etmek yerine kayda aldı - Son Dakika
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Afrika uyruklu adam akaryakıt istasyonunda dövüldü! Vatandaşlar yardım etmek yerine kayda aldı

15.09.2022 09:38

İstanbul Sultangazi'de Afrika uyruklu bir kişi, akaryakıt istasyonunun marketinde, onlarca kişinin gözü önünde şiddet gördü. O anlar çevrede bulunan vatandaşların kameralarına kaydedildi. Diğer taraftan yaralanan şahıs ihbar üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Afrika uyruklu bir kişi ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Afrika uyruklu kişi sürücüye İngilizce küfrettikten sonra, kaçmaya başladı. Bu sırada sürücü, koşarak kaçmaya çalışan Afrika uyruklu kişinin üzerine aracını sürdü.

VATANDAŞLAR OLAYI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Yol kenarına geçen Afrika uyruklu kişi, koşarak cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı. Otomobil sürücüsü markete sığınan kişiyi burada darbetti. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve sürücünün arkadaşları olduğu öğrenilen kişiler ise müdahale etmek yerine izlemekle yetindi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Darbettiği kişiyi marketten çıkaran sürücü, dışarda da şiddet uygulamayı sürdürdü. Afrika uyruklu kişi bir fırsatını bularak kaçmayı başardı. Sürücü ve yanındakiler de araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken bekçilerle karşılaşan şiddet mağduru, kendisini darbeden sürücüden şikayetçi oldu. Olayın gerçekleştiği akaryakıt istasyonuna bekçilerle birlikte geri dönen Afrika uyruklu kişi, kısa bir süre sonra yere yığıldı. Darp sırasında ayağından yaralandığı öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Şiddet olayı, bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Afrika uyruklu kişinin sokak ortasında İngilizce konuşarak bağırdığı, çevredekilerin uyarısı üzerine sokaktan koşarak uzaklaştığı, arkasından gelen sürücünün aracını üzerine sürdüğü görülüyor. Ezilmekten son anda kurtulan şiddet mağduru, markete sığınmasına rağmen, çalışanların gözü önünde darbedildi.

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Kaynak: DHA

Afrika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika uyruklu adam akaryakıt istasyonunda dövüldü! Vatandaşlar yardım etmek yerine kayda aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrika uyruklu adam akaryakıt istasyonunda dövüldü! Vatandaşlar yardım etmek yerine kayda aldı - Son Dakika
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