Afrika uyruklu adam onlarca kişinin önünde darbedildi - Son Dakika
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Afrika uyruklu adam onlarca kişinin önünde darbedildi

15.09.2022 09:41
Afrika uyruklu adam onlarca kişinin önünde darbedildi

Sultangazi'de, Afrika uyruklu bir kişi akaryakıt istasyonunun marketinde, onlarca kişinin gözü önünde darbedildi. Çevredekilerin müdahale etmek yerine izlediği kavgada Afrika uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde, 11 Eylül Pazar günü saat 23.30 sıralarında, Afrika uyruklu bir kişi ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Afrika uyruklu kişi sürücüye İngilizce küfrettikten sonra, kaçmaya başladı. Bu sırada sürücü, koşarak kaçmaya çalışan Afrika uyruklu kişinin üzerine aracını sürdü.

SIĞINDIĞI MARKETTE DARP EDİLDİ

Yol kenarına geçen Afrika uyruklu kişi, koşarak cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı. Otomobil sürücüsü markete sığınan kişiyi burada darbetti. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve sürücünün arkadaşları olduğu öğrenilen kişiler ise müdahale etmek yerine izlemekle yetindi.

ŞİDDET UYGULAYAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Darp ettiği kişiyi marketten çıkaran sürücü, dışarda da şiddet uygulamayı sürdürdü. Afrika uyruklu kişi bir fırsatını bularak kaçmayı başardı. Sürücü ve yanındakiler de araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Kaçarken bekçilerle karşılaşan şiddet mağduru, kendisini darbeden sürücüden şikayetçi oldu. Olayın gerçekleştiği akaryakıt istasyonuna bekçilerle birlikte geri dönen Afrika uyruklu kişi, kısa bir süre sonra yere yığıldı. Darp sırasında ayağından yaralandığı öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Şiddet olayı, bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Afrika uyruklu kişinin sokak ortasında İngilizce konuşarak bağırdığı, çevredekilerin uyarısı üzerine sokaktan koşarak uzaklaştığı, arkasından gelen sürücünün aracını üzerine sürdüğü görülüyor. Ezilmekten son anda kurtulan şiddet mağduru, markete sığınmasına rağmen, çalışanların gözü önünde darbedildi.

Sultangazi'de onlarca kişinin önünde darbedildi
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SULTANGAZİ'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ SULTANGAZİ'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ SULTANGAZİ'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ SULTANGAZİ'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ
Kaynak: DHA

Afrika, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika uyruklu adam onlarca kişinin önünde darbedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrika uyruklu adam onlarca kişinin önünde darbedildi - Son Dakika
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