Sultangazi'de operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Sultangazi'de operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

6 saat önce

Polis ekiplerince, Sultangazi'de kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon düzenlendi.

Sultangazi'de operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Polis ekiplerince, Sultangazi'de kaçak nargile tütünü imalathanesine operasyon düzenlendi. 1 ton 240 kilogram kaçak nargile tütününün ele geçirildiği operasyon saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, Sultangazi'de kaçak nargile tütünü imal edildiği belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 ton 240 kilogram satışa hazır kaçak nargile tütünü, 2 adet elektronik tütün yoğurma makinesi, 1 adet elektronik kıyma makinesi, 2 adet elektronik terazi, 1 adet kantar, 1 adet elektronik poşet vakumlama makinesi, 150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin maddesi, 250 kilogram toz şeker, 5 kilogram renklendirici toz, 34 bin adet farklı markalarda poşet, 20 bin adet şeffaf poşet, 7 bin adet etiket, 8 bin adet plastik kutu, 250 kilogram kalın kıyılmış ham tütün, 2 adet kazan, 6 adet tüp, 2 adet ocak ele geçirildi.

Operasyonları anları saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Sultangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisin silahını belinden alıp yaralayan saldırgan, aynı silahla kayıplara karıştı
Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de operasyon: 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]