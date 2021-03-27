Sultangazi'de Orman Haftasına 'farkındalık' etkinliği - Son Dakika

Sultangazi'de Orman Haftasına 'farkındalık' etkinliği

27.03.2021 17:15
Sultangazi'de Orman Haftasına 'farkındalık' etkinliği, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, Orman Haftası kapsamında Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, Orman Haftası kapsamında Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenledi. Atıklara dev fosille dikkat çekilen etkinlikte çocuklar fidan dikti.

Sultangazi Belediyesi, 'Çevreyi koru özenle, geleceğe bak güvenle' sloganı ile Sultangazi Belediyesi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda bir etkinlik düzenledi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun'un katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre bilincine dikkat çekilmek için ormanının ortasına konulan buzdan yapılmış fosil, etkinliğe gelen vatandaşların ilgisini çekerken Hacivat-Karagöz gösterisiyle çevreyi korumanın önemi çocuklara anlatıldı.

Etkinlikte ayrıca atıkların orman içinde ne kadar süre yaşadığı, ormanların nasıl oluştuğu ve Türkiye'de yer alan ormanlarla ilgili sayısal verilerinde olduğu bir sergi de yer aldı.

"Temamız 'Çevreyi korumak, doğayı korumak"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Orman Haftası münasebetiyle burada bulunuyoruz. Çevre duyarlılığımızı da ortaya koyma adına, sıfır atık, doğayı koruma nüanslarıyla birlikte program tertip ettik. Bugün temamız 'Çevreyi korumak, doğayı korumak, doğaya özenle davranmak ve onu yaşatmak" dedi.

Atıklara dev Fosil oluşturuldu

Açıklamalarında doğaya ve çevreye sahip çıkma vurgusu yapan Başkan Dursun, ormana rastgele atılan çöplerin çevreye verdiği tahribatı anlatmak için atıklardan insan figürü oluşturularak buzdan yapılan tematik fosil için de değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Dursun, "Arkamda bir buz kütlesi görüyorsunuz. İçerisinde bir insan figürü üzerinde çeşitli atıklarımız var. 300 yıl sonra içerisinde doğaya karışmayan, doğanın eritemediği ve doğaya karışamayan atıkları sergilediğimiz bir farkındalık çalışmasıyla bir aradayız. Biz bunu yaparken şunu hayal ediyoruz; hep beraber çevreye duyarlı olmak zorundayız. İnsan çevreyi ne yazık ki en fazla kirleten varlık. İnsan olarak çevreye duyarlı olduğumuz, doğayı kirletmediğimiz takdirde doğa da bize her zaman kollarını açacaktır " ifadelerini kullandı.

Sıfır atıkla ilgili olarak çeşitli projeler ürettiklerini dile getiren başkan Dursun, "Sıfır atıkla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hanımefendi Emine Erdoğan'ın ciddi çalışmaları var. Biz de bu duyarlılıkla Sultangazi'de sıfır atık konusunda çeşitli projeler üretiyoruz. Bu projelerimiz içerisinde bir Ar-Ge projemiz de var. SULSİM adını verdiğimiz bir sıfır atık projemiz var. Bu ve benzeri çalışmalarla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalık da şu; hep beraber doğaya, çevreye sahip çıkalım "dedi. - İSTANBUL

Abdurrahman Dursun, orman haftası, Tuba Dursun, Fosil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Orman Haftasına 'farkındalık' etkinliği - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Spor hukukçusu Alpay Köse: Karşılıklı hakaretleşme varsa Fatih Terim'in cezası düşer Spor hukukçusu Alpay Köse: Karşılıklı hakaretleşme varsa Fatih Terim'in cezası düşer İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı Eski sevgilisini kurşuna dizen cani aynı tabancayla kafasına sıktı Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti Kısıtlamasız cumartesi gününde insanlar sahillere ve meydanlara akın etti Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Fenerbahçe, Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'le ilgileniyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Bursa'nın en büyük projesi olan Osmangazi Meydanı İnşaatı izlenme rekoru kırıyor Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Macron'un Diyanet'le ilgili sözlerine tepki         
17:00
Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile ilk teması kurdu         
16:35
Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi Şarkı sözleri başına iş açan Belarus, Eurovizyon'dan men edildi         
16:28
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti Bakan Varank, kendisine 'doblo' esprisi yapan sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapla gülümsetti         
15:35
Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak Apar topar takımın başına geçti! Emre Belözoğlu, gelecek sezon tek şartla takımın başında kalacak         
14:57
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu Ekipleri seferber eden kayıp genç 4 gündür sonra bulundu         
13:50
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı Evde yaptığı tatlılar beğenilince imalathane kurdu, 7 ilde 18 şube açtı         
12:29
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor         
11:36
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü! Facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
11:02
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 17:19:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de Orman Haftasına 'farkındalık' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei