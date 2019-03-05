Sultangazi'de Orman Yangını
58 dakika önce
Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Sultangazi
Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi.
Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında itfaiye ekipleri araçlarla ulaşamadıkları alana önce yaya olarak ardından araçlarla müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ormanlık alan zarar görürken ormanı kaplayan duman ise havadan görüntülendi. Görüntülerle yemyeşil ormanları kaplayan duman da gözler önüne serildi. İtfaiye
ekiplerinin yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:33 Kaynak: İHA
4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı
Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti
Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var