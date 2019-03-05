Sultangazi'de Orman Yangını
1 saat önce
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sultangazi
'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cebeci Köyü Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ormanlık alanın bir bölümü zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:21 Kaynak: AA
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