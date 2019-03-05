Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Orman Yangını

Sultangazi'de Orman Yangını

1 saat önce

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sultangazi'de Orman Yangını, System.String[]
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Cebeci Köyü Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ormanlık alanın bir bölümü zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 19:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Orman Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]