Sultangazi'de Orman Yangını (3)
41 dakika önce
Ersan SAN - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Ersan SAN - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:47 Kaynak: DHA
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