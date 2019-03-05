Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Orman Yangını (3)

Sultangazi'de Orman Yangını (3)

41 dakika önce

Ersan SAN - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sultangazi'de Orman Yangını (3), System.String[]
Ersan SAN - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sultangazi Cebeci köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:47 Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Sultangazi, Güncel
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