SULTANGAZİ'DE ORMANDA BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
SULTANGAZİ'DE ORMANDA BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU
SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu.
SULTANGAZİ Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş erkek cesedi temizlik görevlisi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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9.06.2020 19:21:17. #1.13#
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