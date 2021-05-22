SULTANGAZİ'DE OTOBÜSLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobille otobüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Pınar Yamancan ve Nurçeli Yamancan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobili 2 gün öncesinde satışa koydukları öğrenildi.

Kaza, Mevlana Bulvarı Hamza Yerlikaya alt geçidinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Sultangazi yönüne giden otomobil sürücüsü Pınar Yamancan, alt geçide girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen ve içerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen halk otobüsü ile çarpıştı. Halk otobüsünü kullanan şoför Harun Karabağ'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pınar Yamancan ve Nurçeli Yamancan, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İkilinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİLİ 2 GÜN ÖNCE SATIŞA KOYMUŞLAR

Öte yandan, otomobilin internet üzerinden 2 gün önce satılmak üzerine ilana konulduğu öğrenildi.