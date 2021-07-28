SULTANGAZİ'DE OTOBÜSÜN ALTINA GİREN MOTOKURYE ÖLÜMDEN DÖNDÜ - Son Dakika

Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında motosikletli kurye Sinan Almak, aynı yönde giden bir başka aracın aniden şerit değiştirerek motosikletine çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Almak, motosikletiyle sürüklenerek yolcu almak için durakta duran İETT otobüsünün altına girdi. Sinan Almak, kazayı yara almadan atlatırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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