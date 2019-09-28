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Sultangazi'de otomobil çim sulayan tankere çarptı

1 saat önce

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çimleri sulayan tankere çarptı.

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çimleri sulayan tankere çarptı. Arkadan gelen bir başka sürücü de kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırınca trafik ışıklarına çarptı. Kazada tankere çarpan sürücüyle refüje çıkan otomobildeki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki çimleri sulayan ilçe belediyesine bağlı sulama aracına ismi öğrenilemeyen 34 J 7112 plakalı otomobil sürücüsü arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin yönü değişti. Otomobilin sürücüsü bir süre kazanın şokunu yaşadı. Sürücü kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.

Arkadan gelen bir başka sürücü ise kaza yapan araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kaza yapan otomobile çarpan sürücüsü, önce refüje çıktı daha sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi. Araç sürücüsü hava yastığının açılması sonucu kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Yanında bulunan kardeşi ise sol kolundan hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlçe belediyesinde görevlisi oldukları öğrenilen güvenlik personelleri de polis ekipleri olay yerine gelene kadar güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan bir araç sürücüsü, "Su yıkama arabası yolda sabit duruyordu. Arkadan gelen beyaz araç ona vurdu. Araca vurmamak için kendimizi sağa attık ama yine de araca vurduk. Kardeşimin kolu çok kötü" dedi.

Sultangazi'de otomobil çim sulayan tankere çarptı

Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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