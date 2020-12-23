Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı

23.12.2020 10:12
Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı, System.String[]

Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'de iki farklı noktada gerçekleşen trafik kazalarında 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı.

SULTANGAZİ'de iki farklı noktada gerçekleşen trafik kazalarında 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk hafif şekilde yaralandı. Çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi'de bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki kız çocuğu seyir halindeki aracın altında kaldı. Aracın üzerinden geçtiği çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan bir başka trafik kazasında ise bir anda yola fırlayan erkek çocuğuna seyir halindeki otomobil çarptı. Küçük çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

BİR ANDA YOLA FIRLAYAN ÇOCUK ARACIN ÇARPMASIYLA ÖLDÜ

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü akşam saat 20.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde ailesinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Hilal Topçi, bir anda yola fırladı. Seyir halinde olan Mesut Yaşar'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen aracın altında kalan kız çocuğu ağır şekilde yaralandı. Çocuğun yardımına araç sürücüsü ve çevredekiler koşarken, kazayı gören çocuğun teyzesi sinir krizi geçirdi. Sürücü Mesut Yaşar, küçük çocuğu aracıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakıma alınan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Mesut Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KAZA ANI KAMERADA

Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan bir başka kaza da güvenlik kamerasına yansıdı. 2278 Sokak'ta bir anda yola fırlayan çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü çocuğun yardımına koştu. Kazadan dolayı şoka girdiği çocuğun hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı

Otomobil, Çocuk, Kaza, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı... O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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