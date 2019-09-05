Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de otomobil parçalarının bulunduğu iş yerinde yangın 1
Son Dakika Güncel Haber

Sultangazi'de otomobil parçalarının bulunduğu iş yerinde yangın 1

1 saat önce

Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı.

Sultangazi'de otomobil parçalarının bulunduğu iş yerinde yangın 1, System.String[]

Sultangazi'de araç parçalarının bulunduğu tamirhanede yangın çıktı. Alev alev yanan tamirhaneyi söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!
Antalya'da LPG tankerinde yangın Fatih Portakal, Yenikapı'da araçların sergilenmesini yeterli bulmadı Caddede koca bir alanı halıyla kapladı! Olay kadar nedeni de ilginç

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:52:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de otomobil parçalarının bulunduğu iş yerinde yangın 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]