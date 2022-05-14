SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

14.05.2022 10:00

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp karşı yöne savrulan otomobil, bir başka otomobile çarptı.

SULTANGAZİ'de iddiaya göre, önündeki kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak taklalar atıp karşı yöne savrulan otomobil, bir başka otomobile çarptı. Kazada, anne ve oğul yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarını mahalle sakinleri film seyreder gibi izlerken, bazıları da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Gazi Cebeci Caddesi yolunda meydana geldi. Gazi Mahallesi'ne seyir halinde olan Görkem Gökmentaş yönetimindeki 34 DGK 794 plakalı otomobili, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Hüseyin Balıkçı idaresindeki kamyon sıkıştırdı. Bu nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp karşı yöne geçti. Otomobil, Cebeci Mahallesi'ne yönünde seyir halinde olan Osman Şimşek'in kullandığı 06 JMY 02 plakalı otomobile çarpıp, ters dönerek durabildi. Otomobil sürücüsü Görkem Gökmentaş ve annesi Hatice Erdem yaralandı. Otomobilde sıkışan anne ve oğlu, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

YAKINLARINI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan haberdar olan anne ve oğlun bir yakınları da olay yerine geldi. Yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmayan kişiyi, bir itfaiye eri teskin etmeye çalıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlun hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Hüseyin Balıkçı ise gözaltına alındı.

KİMİ FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ, KİMİ CANLI YAYIN YAPTI

Öte tandan, kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki inceleme çalışmalarını mahalle sakinleri ve çocuklar film izler gibi seyretti. Bazı vatandaşların ise sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü.

Kaza anını anlatan Osman Şimşek, Karşıdan gelen araç bizim üzerimize uçtu. Ben kamyonu görmedim dedi.

Tayfun Şimşek ise, Biz karakola gelmiştik. Eniştemle beraber karakoldan çıkıp, ilerideki kavşaktan dönecektik. Karşı yönden gelen kaza yapan araç etrafında iki tur döndükten sonra kaldırıma çarpıp, havada takla attıktan sonra bizim üzerimize doğru geldi. Takla atarak bizim arabamıza da sürterek durdu. Bizim aracımızda fazla bir hasar olmadı. Biz araçtan inip, otomobildeki yaralılara müdahale edip, araçtan çıkardık. Çok şükür sağlıkları iyiydi. Kazanın şoku vardı üzerlerinde ama kendilerindelerdi diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL TAKLA ATARAK KARŞI YÖNE GEÇTİ ANNE VE OĞLU YARALANDI - Son Dakika
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