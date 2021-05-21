SULTANGAZİ'DE OTOMOBİL YANDI - Son Dakika

Sultangazi'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü can havliyle kendini dışarı atarken, otomobildeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sultangazi, Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde giden otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilinden duman çıktığını gören sürücü aracı durdurarak, araçtan indi. Otomobil sürücüsü, itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar bir iş yerinden aldığı yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otomobilde hasar oluştu.