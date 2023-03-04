SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEN SARKIP SELFİE ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEN SARKIP SELFİE ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

04.03.2023 09:48
SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEN SARKIP SELFİE ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, asker uğurlama konvoyundaki otomobile çarptı.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, asker uğurlama konvoyundaki otomobile çarptı. Öndeki otomobilin camından sarkıp, selfie çekmeye çalışırken ölümden dönen kişi kazayı saniye saniye görüntüledi. Bir başka asker eğlencesinde ise, havai fişek davetlilerin arasında patladı. Yaşanan panik anları da kameraya yansıdı.

Kaza,  önceki gün, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Habibler Alt Geçidinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa yönünde hızla ilerleyen otomobil, önünde yavaşlayan asker eğlence konvoyundaki bir başka otomobile çarptı. Kazada, çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Öndeki otomobilin camından sarkıp, selfie çekmeye çalışırken ölümden dönen kişi kazayı saniye saniye görüntüledi.

Yine Sultangazi'de sokak ortasında gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde bir kişinin elindeki havai fişek, davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetliler, panik içinde etrafa kaçıştı. Yaralananın olmadığı olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:  -----------------------Cep telefonu görüntüleri  -Konvoydaki kazananın görüntüsü  -Havai fişek davetlilerin arasında patladı


Kaynak: DHA
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Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEN SARKIP SELFİE ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEN SARKIP SELFİE ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika
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