Yine Sultangazi'de sokak ortasında gerçekleşen asker uğurlama eğlencesinde bir kişinin elindeki havai fişek, davetlilerin arasına düşerek patladı. Davetliler, panik içinde etrafa kaçıştı. Yaralananın olmadığı olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, asker uğurlama konvoyundaki otomobile çarptı. Öndeki otomobilin camından sarkıp, selfie çekmeye çalışırken ölümden dönen kişi kazayı saniye saniye görüntüledi. Bir başka asker eğlencesinde ise, havai fişek davetlilerin arasında patladı. Yaşanan panik anları da kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDEN SARKIP SELFİE ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ - Son Dakika

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