Sultangazi'de Otomobilin Çarptığı Kadının Yardımına Çevredekiler Koştu
1 saat önce
SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.
SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.
Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi
'nde dün saat 17.00 sıralarında market alışverişinden dönen Suriye
uyruklu kadına, karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın kafa üstü yere düştü. O sırada otomobil sürücüsü araçtan inerek çevredeki vatandaşlarla birlikte kadına yardım etti. Kadını yoldan kaldırıma taşıyan çevredekiler, bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazadan haberdar olan kadının yakınları da olay yerine geldi. Akrabaları yaralı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan kadın, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:43 Kaynak: DHA
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