Sultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliği
53 dakika önce
SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:43 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.
Kaza, Uğur Mumcu
Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi
Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şen
(74)'e Cafer Çakır idaresindeki 34 AOP 22 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve sol ayağından yaralanan Mustafa Şen'in yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi tişörtünü çıkarıp yaşlı adamın ayağına tampon yaparak, kan kaybını engellemeye çalıştı. Olan biteni gözyaşları içerisinde izleyen Şen'in eşini vatandaşlar sakin etmeye çalıştı. Mustafa Şen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sol ayağı kırılan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç
sürücüsü Cafer Çakır ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyleyen bir görgü tanığı, ışıklandırma ve üst geçit yapılmasını istedi.
Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan yaralı
-Yaralıya yardım etmeye çalışanlar
-Akan trafik
-Şen'in eşinin ağlaması
-Ambulansın gelmesi
-Yaralının ambulansa konulması
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detaylar
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