Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliği
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Sultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliği

1 saat önce

SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.

Sultangazi'de otomobilin çarptığı yaşlı adama yardım seferberliği, System.String[]
SULTANGAZİ'de, eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırkan bir aracın çarptığı yaşlı adama yardım için çevredekiler seferber oldu.
Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Şen (74)'e Cafer Çakır idaresindeki 34 AOP 22 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve sol ayağından yaralanan Mustafa Şen'in yardımına çevredekiler koştu. Bir kişi tişörtünü çıkarıp yaşlı adamın ayağına tampon yaparak, kan kaybını engellemeye çalıştı. Olan biteni gözyaşları içerisinde izleyen Şen'in eşini vatandaşlar sakin etmeye çalıştı. Mustafa Şen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sol ayağı kırılan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Cafer Çakır ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Caddede sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyleyen bir görgü tanığı, ışıklandırma ve üst geçit yapılmasını istedi.


Mustafa Şen, Sultangazi, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:31 Kaynak: DHA
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