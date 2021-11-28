SULTANGAZİ'DE 'PARA BOZMA' BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, son günlerde iddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, çok sayıda kişiyi dolandırmaya çalıştı. Gündüz saatlerinde bazı evlere gelen kişi, kimini 'Eşinizin bana borcu var', kimini de, 'Çankırı'ya gideceğim. Kocanı tanıyorum. Bu parayı bana bozar mısın' yalanıyla dolandırmaya çalıştı.

Sultangazi İsmetpaşa ve Sultançiftliği Mahalleleri'nde son günlerde kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre çok sayıda kişiyi dolandırmaya çalıştı. Gündüz saatlerinde özellikle apartmanların giriş ve zemin katında yaşayanları hedefine alan kişi, evdekileri 'eşinizin bana borcu var' ve 'Çankırı'ya gideceğim. Kocan arkadaşım. Bu parayı bozar mısın' diyerek dolandırmaya çalıştı. Son olarak Sultançiftliği Mahallesi'nde Yılmaz ailesinin yaşadığı sokağa gelen kişi, cama vurarak, evde bulunan Yusuf Yılmaz'ın eşini dolandırmaya çalıştı.

BENİ TANIR GİBİ İSMİMİ SÖYLEMİŞ

Yaşananları anlatan Yusuf Yılmaz, Eşime, benim adımı söyleyerek arkadaş olduğumuzu, Çankırı'ya gideceğini söylüyor. Cebinden çıkardığı 200 TL'yi eşime uzatarak bozmasını istiyor. Eşimde durumdan şüphelenerek kendisinde para olmadığını söylüyor ve gitmesini istiyor. Beni tanır gibi ismimi söylemiş. Bu mahalle de birkaç kişiye daha yapmış. Belki bozdurmak istediği para sahteydi, belki de tırnakçılık yöntemi ile eşimi dolandırmaya çalıştı. Yöntemi de oldukça ilginç. Özellikle binaların giriş katlarındaki evleri tercih ediyor. Başkalarına, evdeki kişiye kocasının kendisine borcu olduğunu söylediğini de duyduk. Böylesini ilk defa duydum dedi.

KENDİSİNDEN ŞÜPHELENDİM

Yılmaz'ın eşi ise, Cama vurdu. Cama çıktığımda eşimin adını söyleyerek, evde olup olmadığını sordu. Bende kendisine eşimin işte olduğunu söyledim. Daha sonra bana 200 TL para uzatıp, bozmamı istedi. Durumdan şüphelendiğim için, bende bozuk olmadığını söyledim. Bunun üzerine sokaktan uzaklaşarak gitti diye konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan kimliği belirsiz kişinin Yılmaz ailesini dolandırmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz ailesinin yaşadığı sokağa gelen kişinin, cama vurduğu, cama çıkan Yusuf Yılmaz'ın eşi ile diyaloğa girdiği, cebinden para çıkardığı ve kısa bir süre sonra sokaktan ayrıldığı görülüyor. Bir başka görüntü de ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sokağa gelen kişi, binanın zemin katının camına vurduğu, cama çıkan kişi ile sohbet ettiği, cebinden para çıkardığı ve daha sonra sokaktan ayrıldığı kameraya yansıyor. Şüphelinin burada, para bozdurma yöntemiyle ev sahibini dolandırmaya çalıştığı öğrenildi.