Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Sultangazi'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

1 saat önce

SULTANGAZİ'de park halindeki ticari araç alev alev yandı.

Sultangazi'de Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı, System.String[]
SULTANGAZİ'de park halindeki ticari araç alev alev yandı. Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 16 MB 121 plakalı aracın yanmaya başlayıp alev topuna dönmesi çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında hurdaya dönen araç kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:09 Kaynak: DHA

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