Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı - Son Dakika

Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı

49 dakika önce

SULTANGAZİ'de gece saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobillere çarparak ilerledi.

Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı, System.String[]
SULTANGAZİ'de gece saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobillere çarparak ilerledi. Durumu gören mahalle sakinleri sürücüye tepki gösterdi. Sürücünün son çarptığı araca rağmen otomobilin gazına aşırı yüklenmesi sonucu araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürürken, sürücü kendisine tepki gösteren vatandaşlar nedeniyle aracından inmedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

Olay Sultangazi, 50 Yıl Mahallesinde gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CDD 347 plakalı aracı kullanan O. Ö. isimli sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle sokak aralarında park halinde duran çok sayıda araca çarparak ilerledi. Çevredeki vatandaşlar araçlara çarparak ilerleyen sürücüyü görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri de sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI, ARAÇTAN İNMEDİ

Bu sırada O. Ö. isimli sürücü B Caddesi'ne geldiği sırada park halinde duran bir araca çarparak durdu. Çevredeki vatandaşlar aracın içinde bulunan sürücüye tepki göstererek linç etmeye çalıştı. Sürücü O. Ö. ise araçtan inmeyerek vurduğu araca doğru gaza basmaya devam etti. Bir süre gaza basan sürücünün otomobilinin motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri de itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki bazı vatandaşların da araçta çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri de araçta indirdiği sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

POLİS ÇARPTIĞI ARAÇLARI TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri sürücünün aracında detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ayrıca polis ekipleri sürücünün çarptığı araçların sayısını belirlemek için mahalle sakinlerinden ve araçları hasar gören vatandaşlardan bilgi aldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından sürücü O. Ö.'nün aracı çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis ekipleri sürücünün alkollü yada uyuşturucu madde alıp almadığını belirlemek için inceleme başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Sultangazi, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:53:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de park halindeki araçlara çarpan sürücüyü mahallelinin elinden polis kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]